später lesen Seehofer will Grenzkontrollen ausweiten Teilen

Twittern







Bundesinnenminister Horst Seehofer will die wiedereingeführten Grenzkontrollen auf unbestimmte Zeit fortsetzen und noch ausweiten. „Die Binnengrenzkontrollen müssen so lange ausgeführt werden, solange die EU es nicht schafft, die Außengrenzen wirksam zu schützen und zu kontrollieren.“ Auf absehbare Zeit sehe er im Augenblick nicht, dass ihr das gelingen werde, sagte er der „Welt am Sonntag“. Es gehe nicht nur darum, Menschen von illegalen Grenzübertritten abzuhalten, sondern auch um andere Schutzfunktionen. dpa