später lesen Seehofer traut sich keine Prognose für CDU-Wahl zu Teilen

Twittern







Innenminister Horst Seehofer will keinen Tipp abgeben, wer das Rennen um den CDU-Vorsitz macht. „Ich traue mir trotz langer Tätigkeit in der Politik nicht zu, eine Prognose abzugeben“, sagte der CSU-Politiker am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. dpa