Seehofer stellt „Masterplan Migration" am Dienstag vor

Bundesinnenminister Horst Seehofer will seinen umstrittenen „Masterplan Migration“ am kommenden Dienstag vorstellen. Das teilte das Ministerium am Freitag mit. Ein Entwurf des 63-Punkte-Plans, in dem es um die Begrenzung der Migration, Integrationsfragen und die Bekämpfung von Fluchtursachen geht, war bereits vorab bekannt geworden. dpa