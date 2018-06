später lesen Seehofer lehnt faule Kompromisse im Asylstreit mit CDU ab Teilen

Im neu aufgebrochenen Asylstreit in der Union hält CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer einem Medienbericht zufolge an seinem sogenannten Masterplan Migration fest. Sein Plan müsse „so kommen“, sagte Seehofer laut Redaktionsnetzwerk Deutschlandam Abend in der Sitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin. dpa