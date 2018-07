später lesen Seehofer legt mit Verspätung „Masterplan Migration“ vor Teilen

Bundesinnenminister Horst Seehofer stellt seinen lange angekündigten „Masterplan Migration“ heute in Berlin vor. In dem 63-Punkte-Plan schlägt er vor, Migranten, die schon anderswo in der EU einen Asylantrag gestellt haben, direkt von der deutsch-österreichischen Grenze zurückzuschicken. dpa