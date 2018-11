später lesen Seehofer hält am Zeitplan zur Klärung eigener Zukunft fest Teilen









CSU-Chef Horst Seehofer will sich erst nach der Vereidigung des bayerischen Landeskabinetts am kommenden Montag zu seiner politischen Zukunft äußern. Es bleibe bei dem von Horst Seehofer selbst angekündigten Fahrplan, sagte sein Parteisprecher in München. dpa