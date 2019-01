später lesen Seehofer: Bundespolizei schickt 230 Helfer in Schneegebiete Teilen

Angesichts massiver Schneefälle in Südbayern stellt die Bundespolizei 230 Einsatzkräfte zur Unterstützung der Helfer in den tiefverschneiten Gebieten bereit. Das teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer bei einem Besuch in Berchtesgaden mit. dpa