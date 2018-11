später lesen Sechs Tote bei Wohnhausbrand in Russland Teilen

Sechs Menschen sind in der Nacht bei einem Wohnhausbrand in Sosnowka in der russischen Region Tambow ums Leben gekommen. Das Gebäude sei vollständig ausgebrannt, berichtete die Agentur Tass weiter. Nähere Angaben zu dem Unglück wurden nicht gemacht. dpa