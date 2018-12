später lesen Sechs Tote bei Panik bei Konzert in Italien Teilen

Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona an der Adria sind am Morgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach italienischen Medienberichten war Reizgas, das ein Konzertbesucher in der „Lanterna Azzurra“ - zu deutsch: Blaue Laterne - versprüht hatte, der Auslöser für eine Massenflucht der Gäste des überfüllten Lokals war. dpa