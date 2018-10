später lesen Schüsse an Synagoge in Pittsburgh - Mehrere Tote Teilen

Twittern







An der „Tree-of-Life“-Synagoge in Pittsburgh sind mehrere Menschen erschossen worden. „Es gibt Tote“, sagte ein Polizeisprecher am Tatort. Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen worden, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. dpa