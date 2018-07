später lesen Schröder vertritt Regierung bei Vereidigung von Erdogan Teilen

Altkanzler Gerhard Schröder nimmt an der Vereidigungsfeier des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara teil. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Schröder sei zur pompösen Party in Ankara am Abend als „besonderer Freund“ des Präsidenten eingeladen worden. dpa