später lesen Schreck nach Fahrkartenkauf - Kind steigt ohne Mutter in Bus Teilen

Twittern







Die Mutter wollte eine Fahrkarte kaufen und ihr Sohn anscheinend schnell weg: Ein Achtjähriger ist in Baden-Württemberg kurzerhand in den nächstbesten Bus gestiegen, während seine Mutter am Automaten der Haltestelle in Rastatt ein Ticket gelöst hat. dpa