Schneechaos: Franzosen sollen ihr Auto stehenlassen

Schnee- und Eis-Alarm in Paris und im Norden Frankreichs: Die Behörden haben die Bürger aufgefordert, heute möglichst auf ihr Auto zu verzichten. Es seien weitere Schneefälle zu erwarten, teilte das Innenministerium mit. Der Wetteralarm gilt für 27 Départements, das sind in Frankreich Verwaltungsbezirke. Der Wintereinbruch hatte am Abend im Großraum Paris ein Verkehrschaos ausgelöst. Die Autos stauten auf einer Länge von über 740 Kilometer - das sei ein neuer Rekord, berichtet der Radiosender Franceinfo. dpa