Heftiger Schneefall und Unwetter haben in Spanien viele Regionen in Chaos gestürzt. Auf Menorca mussten rund 30 000 Haushalte aufgrund eines Tornados, der die Insel am Wochenende heimgesucht hatte, bereits seit knapp 48 Stunden ohne Strom ausharren. dpa