Am Morgen liefen außerdem mehrere Razzien gegen Mitglieder in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Aktuell sind im Bundesgebiet 16 Ortsgruppen, sogenannte „Chapter“, aktiv - auch sie sind ab sofort verboten. Wer den Rechtsstaat ablehne, könne keine Nachsicht erwarten, so Seehofer weiter.