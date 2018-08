später lesen Scheuer kündigt neuen „Brücken-TÜV“ für Deutschland an Teilen

Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein verbessertes Kontrollsystem für die Brücken in Deutschland angekündigt. Unabhängig von den Ereignissen in Genua werde man Ende 2018 einen neuen weiterentwickelten Prüfungsindex für Brücken vorlegen, sagte Scheuer der „Bild am Sonntag“. dpa