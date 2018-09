später lesen Scheuer besteht nicht auf Selbstbeteiligung für Diesel-Nachrüstung Teilen

Twittern







Im Streit um Nachrüstungen für alte Diesel-Autos will Verkehrsminister Andreas Scheuer nicht auf einer Selbstbeteiligung der Besitzer bestehen. Er habe am Sonntag lediglich ein Modell vorgelegt, sagte Scheuer nach Beratungen mit dem bayerischen Kabinett in München. dpa