später lesen Schalke und Dortmund starten in Champions-League-Saison Teilen

Twittern







Mit großen Hoffnungen starten die beiden Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Dortmund in die neue Champions-League-Saison. Vizemeister Schalke tritt im Auftaktspiel am Abend in Gelsenkirchen gegen den FC Porto an. dpa