Der Elektronikfachmarkt Saturn stellt heute in seiner Filiale in der Hamburger Innenstadt eine neue Zahlungsmethode vor, die den Kunden das Warten an der Kasse erspart. Das System „Saturn Smartpay“ Mobile Payment beruht auf einer App für das Smartphone, mit der die Kunden die Ware direkt am Regal erwerben und bezahlen können. dpa