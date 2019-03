später lesen Satellitenbilder zeigen möglichen Raketenbau in Nordkorea Teilen

In den USA sind Satellitenbilder publik geworden, die nach Meinung einiger Experten einen in naher Zukunft bevorstehenden Test einer Interkontinentalrakete oder einer Weltraumrakete in Nordkorea nahelegen. dpa