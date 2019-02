später lesen Samsung verkauft neues 5G-Smartphone auch in Deutschland Teilen

Twittern







Samsung wird sein neues Top-Smartphone Galaxy S10 im Sommer auch in einer Version für den superschnellen 5G-Datenfunk auf den Markt bringen. Obwohl der Aufbau entsprechender Netze in Deutschland sich zu verzögern droht, soll das Telefon auch in Deutschland verkauft werden. dpa