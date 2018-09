später lesen Sammlungsbewegung „Aufstehen“ will linke Bundesregierung Teilen

Die neue linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“ will eine neue linke Regierung in Deutschland erreichen. „Das ist unser Anliegen“, sagte Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht als Initiatorin zum Start in Berlin. dpa