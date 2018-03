später lesen Säureangriff auf Frau - Hintergrund unklar Teilen

Eine 44-Jährige ist in Nordrhein-Westfalen auf offener Straße mit Säure übergossen worden. Da die Frau schnell reagiert und ihre Jacke hochgerissen habe, sei sie bei der Attacke am Morgen in Minden nur leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig ist ein 51-Jähriger, der mit dem Fahrrad geflüchtet sein soll und in der Nähe des Tatortes festgenommen wurde. Zum Hintergrund und Motiv der Tat machte die Polizei bislang keine Angaben. dpa