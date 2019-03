später lesen Russische Geschäftsfrau unter Toten bei Flugunglück Teilen

Twittern







Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Südhessen ist auch die prominente russische Geschäftsfrau Natalija Filjowa ums Leben gekommen. Die Miteigentümerin der S7-Fluggesellschaft sei im Alter von 55 Jahren bei dem Unglück in Egelsbach gestorben, teilte das Unternehmen in Moskau mit. dpa