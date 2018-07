später lesen Rund 150 Menschen gedenken der angezündeten Obdachlosen Teilen

Nach einem Mordanschlag auf zwei Obdachlose in Berlin haben sich am Abend rund 150 Menschen an einer Mahnwache beteiligt. Die beiden auf der Straße lebenden Männer waren in der Nacht zuvor auf dem Vorplatz des Bahnhofes Schöneweide im Schlaf mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. dpa