Vor den für heute angekündigten Demonstrationen in Chemnitz ist es in der Nacht ruhig in der sächsischen Stadt geblieben. Das teilte das Lagezentrum der Polizei mit. Tausende Menschen werden in Chemnitz erwartet. dpa