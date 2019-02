später lesen Rückforderungen von Kleinbeträgen kostet Jobcenter Millionen Teilen

Rückforderungen von Kleinbeträgen sorgen bei den Jobcentern für deutlich höhere Verwaltungskosten, als sie an Einnahmen bringen. So forderten die Jobcenter 2018 insgesamt 18 Millionen Euro an Beträgen bis 50 Euro zurück. dpa