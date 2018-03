später lesen Rothfuss holt zum Abschluss Paralympics-Bronze Teilen

Skifahrerin Andrea Rothfuss hat auch in ihrem fünften und letzten Wettkampf bei den Paralympics in Pyeongchang eine Medaille gewonnen. Nach viermal Silber reichte es für die 28-Jährige am Schlusstag der Spiele in Südkorea allerdings nur zu Bronze in der stehenden Klasse. Im Slalom hatte Rothfuss bei den Spielen 2014 in Sotschi ihre bisher einzige Goldmedaille gewonnen. Insgesamt hat die Schwäbin nun 13 Medaillen bei Winterspielen eingefahren: Neben der einen goldenen neun silberne und drei bronzene. dpa