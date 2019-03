später lesen Rosenmontag: Narren bieten Sturmtief die Stirn Teilen

Alaaf und Helau! Die Karnevalshochburgen am Rhein planen um, aber sagen nicht ab: Trotz des drohenden Sturmtiefs „Bennet“ werden die Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz rollen. Allerdings müssen sich die erwarteten Hunderttausenden Narren in allen drei Städten auf Einschränkungen einstellen. dpa