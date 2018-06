später lesen Ronaldo schießt Portugal zum Sieg - Marokko ausgeschieden Teilen

Cristiano Ronaldo hat Portugal zum ersten Sieg bei der Fußball-WM in Russland geführt. Er erzielte per Kopfball bereits sein viertes WM-Tor und hatte im Moskauer Luschniki-Stadion entscheidenden Anteil am 1:0 gegen Marokko. dpa