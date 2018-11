später lesen Rocky hängt Boxhandschuhe an den Nagel Teilen

US-Schauspieler Sylvester Stallone will nach über 40 Jahren im Film-Ring die Boxhandschuhe des von ihm verkörperten Rocky Balboa an den Nagel hängen. In einer von US-Medien verbreiteten Mitteilung auf Instagram dankte der 73-jährige Stallone allen Fans dafür, dass sie „die Rocky-Famile über 40 Jahre ins Herz geschlossen“ hätten. dpa