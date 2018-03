später lesen Richter erlässt Haftbefehl gegen mutmaßlichen Mafia-Boss Teilen

Ein am Freitag in Saarbrücken festgenommener mutmaßlicher Mafia-Boss sitzt in Untersuchungshaft. Ein Richter habe einen Haftbefehl erlassen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Wann der 31-Jährige den italienischen Behörden überstellt wird, ist unklar. Zunächst müsse Italien die Auslieferung beantragen. Bei dem 31-Jährigen soll es sich um den stellvertretenden Chef eines 'Ndrangheta-Clans handeln. Ihm wird vorgeworfen, als Mitglied einer kriminellen Vereinigung in erpresserische Aktivitäten sowie Rauschgiftdelikte verwickelt zu sein. dpa