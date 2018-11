später lesen Rheintalbahn über eine Stunde gesperrt Teilen

Bahnreisende auf der wichtigen Strecke Köln-Basel haben am Abend massive Verspätungen in Kauf nehmen müssen. In Baden-Württemberg war die sogenannte Rheintalbahn zwischen Lahr und Offenburg ab 21.30 Uhr wegen eines Polizeieinsatzes in beiden Richtungen für mehr als eine Stunde gesperrt. dpa