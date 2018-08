später lesen „Rhein in Flammen“ trotz Brandgefahr - 120 000 Zuschauer Teilen

Rund 120 000 Besucher haben bei „Rhein in Flammen“ zwischen Koblenz und Spay eine Reihe von Feuerwerken bewundert. An Land und an Bord von rund 60 festlich geschmückten Schiffen beobachteten sie am Abend das traditionsreiche Lichterspektakel. dpa