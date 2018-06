später lesen Rettungsschiff „Lifeline“ legt in Malta an Teilen

Nach fast einer Woche Blockade auf dem Mittelmeer hat das Rettungsschiff „Lifeline“ der gleichnamigen deutschen Hilfsorganisation in Malta angelegt. Nach langen diplomatischen Hin und Her kamen die rund 230 Migranten und die deutsche Besatzung in einem Hafen vor Valletta an. dpa