Das Höhlendrama um eine eingeschlossene Fußball-Mannschaft in Thailand ist in der entscheidenden Phase. Ein Team von 18 Spezialtauchern versucht die zwölf Jungen und ihren Trainer in einer gefährlichen Aktion herauszuholen. dpa