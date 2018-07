später lesen Rekordweltmeister Brasilien will gegen Mexiko ins WM-Viertelfinale Teilen

Rekordweltmeister Brasilien will bei der Fußball-WM in Russland das Viertelfinale erreichen. Der fünfmalige Titelträger trifft heute in Samara auf Mexiko. Außerdem tritt am Abend mit Japan das einzig verbliebene Team aus Asien im Achtelfinale an. dpa