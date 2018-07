später lesen Rekordverdächtiger Juli - auch August beginnt glutheiß Teilen

Der Juli wird als einer der heißesten seit Beginn der Messungen in die deutsche Wettergeschichte eingehen. Heute war es in Deutschland so heiß wie noch nie in diesem Jahr: In Bernburg in Sachsen-Anhalt wurden 39,2 Grad gemessen. dpa