Heute könnte es in Deutschland so heiß werden wie noch nie im Jahr 2018. Wie es vom Deutschen Wetterdienst hieß, werden die Höchsttemperaturen von Mecklenburg-Vorpommern bis in den Südwesten über 35 Grad liegen. dpa