später lesen Regierungsbeauftragter: Antisemitismus bekämpfen Teilen

Twittern







Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat mit Trauer und Entsetzen auf das Attentat in einer Synagoge in der US-Stadt Pittsburgh reagiert. „Pittsburgh zeigt, dass der Kampf gegen Antisemitismus eine Aufgabe ist, die sich leider in vielen Ländern stellt“, erklärte Klein gegenüber der dpa. dpa