Die Stromversorgung in Venezuela ist nach Angaben der Regierung vollständig wiederhergestellt. Es gebe nur noch Probleme in zwei Ortschaften wegen eines Feuers in einem Umspannwerk. Die Versorgung mit fließendem Wasser sei zu 80 Prozent wieder sichergestellt. dpa