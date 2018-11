später lesen Regierung in Paris: Kein Kurswechsel nach Protesten Teilen

Twittern







Die französische Regierung will trotz der andauernden Demonstrationen der „gelben Westen“ an ihrem Kurs in der Energiepolitik festhalten. Die Ausschreitungen bei den Protesten am Samstag in Paris bezeichnete Regierungssprecher Benjamin Griveaux als „Kriegsszenen“. dpa