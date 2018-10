später lesen Regen lässt weiter auf sich warten Teilen

Twittern







Sinkende Flusspegel, ausgetrocknete Wälder, verdorrte Ernten: Die Hoffnungen von Land- und Forstwirten auf baldigen Regen in Deutschland erfüllen sich wohl so schnell nicht. „Die Niederschläge, die die Flüsse füllen können, sind weiter nicht in Sicht“, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. dpa