Vier Monate nach einem Hooligan-Überfall auf einen Zug in Sachsen-Anhalt hat es in Magdeburg eine Razzia mit acht Festnahmen gegeben. Mehrere Wohnungen wurden laut Bundespolizei durchsucht. Ein weiterer Tatverdächtiger war nicht in seiner Wohnung. dpa