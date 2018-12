später lesen Razzia gegen Autoschieber - Berliner Polizist festgenommen Teilen

Twittern







Die Berliner Polizei geht mit einer großangelegten Razzia gegen international organisierte Autoschieber vor. Am Morgen wurden in der Hauptstadt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Haftbefehle an 18 Orten in mehreren Bundesländern vollstreckt. dpa