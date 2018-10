später lesen Raser fahren in Heidelberg ihre Autos zu Schrott Teilen

Twittern







Bei einem illegalen Autorennen in Heidelberg haben zwei Raser ihre Autos zu Schrott gefahren. Kurz vor dem Autobahnkreuz rasten die 23 und 25 Jahre alten Männer in der Nacht links und rechts an einem anderen Auto vorbei. dpa