später lesen Räumung im Hambacher Forst geht weiter - Festnahmen und Verletzte Teilen

Twittern







Im Hambacher Forst will die Polizei ab 7.00 Uhr die Räumung der Baumhäuser von Braunkohlegegnern fortsetzen. „Wir haben noch Arbeit vor uns“, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Nach den Auseinandersetzungen am Sonntag sei es in der Nacht ruhig geblieben. dpa