Wir lieben Dich, Dre.“ Sein Manager Kenn Goodman sagte dem Musikportal „Billboard.com“, der R'n'B-Sänger sei am Sonntagnachmittag im Kreise seiner Familie in einem Hospiz gestorben. Zwei Wochen zuvor sei bei ihm Darmkrebs festgestellt worden, der in Lunge und Gehirn gestreut habe.