Puigdemont verzichtet „vorläufig“ auf Präsidentschaft

Der Separatisten-Führer Carles Puigdemont hat „vorläufig“ auf die Präsidentschaft in der spanischen Konfliktregion Katalonien verzichtet. Sein Schritt sei unter den aktuellen Umständen der einzige Weg, eine neue Regierung für Katalonien bilden zu können, sagte er in einem auf Twitter geposteten Video. Mit seinem Verzicht macht er im zähen Ringen um eine Regierungsbildung den Weg für einen Alternativ-Kandidaten frei. Die Zentralregierung in Madrid und die spanische Justiz wollten nämlich nicht zulassen, dass er Katalonien von seinem aktuellen Aufenthaltsort Belgien aus regiert. dpa