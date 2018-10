später lesen Puigdemont gründet neue katalanische Separatisten-Bewegung Teilen

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat eine neue Separatistenbewegung ins Leben gerufen. „Wir haben nicht aufgegeben und werden das auch in Zukunft nicht tun“, sagte Puigdemont aus seinem Exil in Brüssel per Videoschaltung den Teilnehmern des Gründungsparteitages in Manresa bei Barcelona. dpa